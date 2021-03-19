В Ярославле на Пятерке планируют построить 17-этажную гостиницу

В Ленинском районе Ярославля планируется строительство 17-этажной гостиницы и нескольких многоквартирных домов. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте мэрии. До 23 марта мэрия проводит публичные слушанья по обсуждению проекта изменения планировки Ленинского района.

Согласно опубликованным документам, 17-этажную гостиницу и жилые 10 и 12-этажные дома планируется построить в квадрате, ограниченном улицами Чкалова, Белинского, Автозаводской и Радищева.

Также планируется строительство объекта бытового обслуживания. Кроме того, документацией предусмотрено увеличение территории средней школы №9 имени Ивана Ткаченко за счет участков двухэтажных жилых домов, признанных аварийными.

Дарья Сабаева