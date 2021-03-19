Red Wings запускает прямые рейсы из Челябинска в Махачкалу, Мурманск и Геленджик

Авиакомпания Red Wings открыла продажи на прямые авиарейсы из Челябинска в Мурманск, Махачкалу и Геленджик. Полеты начнутся с первых дней мая, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Прямые рейсы по направлению Челябинск – Геленджик – Челябинск стартуют 1 мая и будут выполняться раз в неделю по субботам. Самолеты в Махачкалу и Мурманск начнут летать со 2 мая два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Полеты будут выполняться на российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.

«Региональные рейсы субсидируются Росавиацией и правительством Челябинской области, что позволяет установить более привлекательные цены»,– сообщает пресс-служба Red Wings. Также в мае авиаперевозчик запускает рейсы из Челябинска в Сочи, а в июне – в Симферополь.