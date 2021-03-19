В Татарстане восемь детей отравились в бассейне

Восемь детей получили отравление в бассейне одного из спорткомплексов в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером в Мензелинске. Предположительно, дети 2005–2008 годов рождения отравились хлором.

По предварительным данным, дети почувствовали недомогание во время занятий и тренер вывел их на улицу, после чего вызвал на место происшествия экстренные службы.

Всех пострадавших доставили в медучреждение. Троих из них госпитализировали. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ). В ведомстве отметили, что причиной происшествия могла стать неисправность в системе вентиляции бассейна.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз»,— отмечается в сообщении.

Дмитрий Ларин, Казань