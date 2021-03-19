Краснодарский «ЮМК банк» лишился лицензии

Банк России отозвал лицензию у ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» («ЮМК банк»), сообщает пресс-служба Банка России. В числе учредителей банка — Олег Макаревич, бенефициар холдинга ЮМК, и его жена Наталья Макаревич.

«ЮМК банк» занимает 222-е место в банковской системе России по величине активов. По информации регулятора, ООО «ЮМК банк» допускало неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Деятельность банка «ЮМК банк» была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, при этом более 70% учтенной на балансе кредитной организации ссудной задолженности являлась низкокачественной, сообщает Банк России. Кроме того, в ходе инспекционной проверки ООО «ЮМК банк» были выявлены случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков.

В ООО «ЮМК банк» назначена временная администрация.

Анна Перова, Краснодар