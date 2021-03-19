«Газпром добыча Уренгой» сократит срок вахтовой смены до месяца

ООО «Газпром добыча Уренгой» с 1 мая сократит продолжительности вахтовой смены до месяца, пишет «Интерфакс» со ссылкой на корпоративную газету компании. Отметим, с весны 2020 года, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, компания продлила продолжительность вахты до трех месяцев.

«На период с первого мая текущего года до конца 2021 года продолжительность вахтовой смены устанавливается на срок до месяца. Чтобы защитить здоровье свое и коллег, а также предотвратить распространение в коллективах коронавирусной инфекции, сотрудникам, работающим вахтовым методом, рекомендуется пройти вакцинацию против COVID-19», — приводит агентство сообщение предприятия.

Отмечается, что обсервация будет отменена при наличии иммунитета к коронавирусу у 70% вахтового персонала, а также сотрудников вспомогательных учреждений, организаций питания и других работников, находящихся на производственных объектах. На сегодняшний день почти 50% от общей численности вахтовых сотрудников либо прошли вакцинацию, либо перенесли заболевание и имеют иммунитет к COVID-19.