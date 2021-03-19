В Геленджике задержаны участники экстремистского сообщества

Пятеро молодых людей задержаны в Геленджике по подозрению в участии в праворадикальном экстремистском сообществе, сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю. По версии следствия, молодые люди нападали на бомжей и мигрантов, а затем выкладывали видео в интернет.

Противоправная деятельность сообщества была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. По данным следствия, житель Геленджика, придерживающийся правоэкстремистских идей, в 2018 году вместе со своим единомышленником создал экстремистскую организацию, нацеленную на совершение преступлений против лиц без определенного места жительства, а также представителей других национальностей. Организаторы группы вовлекли в нее 12 человек, которые проводили тренировки по рукопашному бою и учились владеть холодным и огнестрельным оружием. Кроме того, молодые люди изображали на стенах домов в Геленджике символы националистического характера. В период с ноября 2019 года по декабрь 2020 года участники экстремистского сообщества, по данным следствия, нападали на граждан по мотивам национальной и социальной ненависти и избивали их. Злоумышленники фиксировали происходящее на камеру мобильного телефона и выкладывали видео в интернет. При обысках у предполагаемых участников сообщества изъяты ножи, кастеты и литература, которая направлена на лингвистическую экспертизу.

Анна Перова, Краснодар