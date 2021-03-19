Два магазина в Перми оштрафованы за несоблюдение противоэпидемических мер

Пермские магазины «Дюваль» и Zolla оштрафованы за несоблюдение противоэпидемических мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

Ранее сотрудники ведомства выявили в этих магазинах отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха. Постановлением Свердловского суда Перми ООО «Фактор» (магазин Zolla) признано виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовано на 200 тыс. руб. Мотовилихинский суд Перми признал виновным ИП Дюпина (магазин «Дюваль») и оштрафовал на 25 тыс. руб.