Платформу для сбора жалоб и обращений жителей запустили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде заработала платформа для сбора жалоб, обращений и предложений жителей «Лобачевский», сообщили в мэрии. На сайте объединили все действующие в городе сервисы обратной связи — платформы «Вам решать», «Антиснег», горячую линию главы города, и сервис обратной связи на портале Госуслуг.

Обращения, опубликованные на различных платформах, собираются в одном месте и обрабатываются сотрудниками профильных подразделений. На сайте «Лобачевский» указывается стадия решения проблемы и ориентировочный срок исполнения. Подать обращение через платформу нельзя.

«Единая система позволяют ускорить обработку сообщений, исключить лишние звенья. В результате каждая заявка быстрее доходит до исполнителей и по ней начинается работа. Без ответа не останется ни одно обращение»,– рассказал глава города Юрий Шалабаев.

По данным на 19 марта, на портале собрано 2,8 тыс. обращений, из них исполнено 1,6 тыс. заявок.

Анастасия Еремина