В Самаре хотят застроить площадку у железнодорожного вокзала

Чиновники рассматривают вопрос о застройке территории в Железнодорожном районе Самары. Речь идет о земельном участке на ул. Буянова, д. 6. Публичные слушания по этому вопросу пройдут в Самаре. Соответствующее постановление опубликовала городская администрация.

В частности, землю площадью 4,8 тыс. кв. м планируется отдать под среднеэтажную жилую застройку. Предельная высота зданий, строений, сооружений в этом районе составит 31 м.

Максимальный процент застройки на указанном участке равен 75%. Озвучить свою позицию на публичных слушаниях горожане смогут с 27 марта по 5 апреля текущего года.

Вопрос о застройке разных районов Самары неоднократно вызывал протест местных жителей. Например, ранее горожане выступили против застройки 18 км Московского шоссе.

Георгий Портнов