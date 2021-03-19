У руководителя регионального отделения «Справедливой России» появится заместитель

В региональном отделении партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» появится должность заместителя председателя совета. Об этом “Ъ-Прикамье” рассказал замруководителя Центрального аппарата партии Николай Новичков. По его словам, этот руководящий пост предусмотрен уставом объединенной партии. «Надеюсь, что процесс согласования структуры региональных отделений закончится к июню текущего года, до объявления выборов депутатов Государственной думы»,— отметил господин Новичков.

Председатель совета регионального отделения партии в Пермском крае Вероника Куликова рассказала, что заместитель будет выбираться из числа членов совета. «Мы обсудили вакансию с членами совета, и поскольку срочности нет, скорее всего рассмотрим кандидатуру на эту должность после сентябрьских выборов»,— прокомментировала ситуацию Вероника Куликова.

В конце января лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали объединительный манифест. Тогда замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Валерий Гартунг заявлял, что состав подавляющего большинства реготделений не изменится. Однако он не исключил, что представители партий «За правду» и «Патриоты России» могут войти в советы региональных отделений и занять должности заместителей.