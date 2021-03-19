Свыше 2,5 тысяч дорожных знаков установят в 2021 году в Татарстане

Более 2,5 тыс. дорожных знаков планируют установить в этом году в Татарстане в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.

Отмечается, что 417 знаков установят в ходе ремонта улицы Усманова в Набережных Челнах, 302 — участка дороги от улицы Техническая до Кировской дамбы в рамках строительства Большого Казанского кольца, еще 118 – автодороги Шушмабаш – Сердебаш в Арском районе. Также в рамках нацпроекта планируют обустроить свыше 30 тыс. кв. м тротуаров, разместить 63 «зебры» и установить 7,3 тыс. погонных метра стационарного электрического освещения.

В пресс-службе добавили, что в 2020 году в Татарстане были установлены 3,3 тыс. дорожных знаков, 8,1 тыс. погонных метров пешеходного ограждения и 11,6 тыс. погонных метров барьерного ограждения. Кроме того, дорожники оборудовали 53 автобусные остановки.

"Ъ-Казань"