Встать на ноги

Сережа Корякин, 4 года, детский церебральный паралич, требуется вертикализатор. 177 334 руб.

Сережа родился раньше срока, с множественными патологиями. Целый месяц ребенок провел в реанимации под пристальным наблюдением врачей, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, и затем еще два месяца его выхаживали в отделении патологии новорожденных областной больницы.



Врачи запретили первые полгода заниматься реабилитацией сына, поскольку у Сережи резко упало зрение. А потом разрешили массажи с элементами ЛФК. Семья потеряла много драгоценного времени, и Сережа отстал от сверстников в развитии. Только в семь месяцев он начал держать голову, не сидел, не ползал.

Но мама не опустила руки, возила сына в клиники и реабилитационные центры. Часть лечения делали за счет госбюджета, но многих специалистов мама оплачивала сама. Усилия были не напрасны – интеллект у Сережи сохранен. Сейчас мальчик делает значительные успехи: учится вставать на ноги без опоры, начал быстрее ползать, ушел тонус мышц правой ноги. Для поддержания положительной динамики развития Сереже необходимо ежедневно носить туторы. Также врачи рекомендуют приобрести вертикализатор с поддержкой бедер и регулировкой развода ног, что позволит ребенку избежать проблем с тазобедренными суставами.

Владислав Лысиков, Травматолог-ортопед, Центр нейрореабилитации BRT (Москва):

«Учитывая состояние Сережи, ему рекомендовано использование вертикализатора. Правильное позиционирование и регулярные изменения положения тела позволят избежать осложнений и помогут развитию ребенка».

Опора для стояния, которая выдается за госсчет, Сереже не подходит. Самостоятельно приобрести вертикализатор мама не может. Воспитывает ребенка одна, все деньги уходят на лечение Сережи.

Стоимость лечения– 177 334 руб. В семье таких денег нет. Помочь Сергею Корякину просто, нужно отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «ДЕТИ». Стоимость одного сообщения – 75 руб. Перевести пожертвования можно и другими способами – все они на сайте Русфонда: https://rusfond.ru/letter/35/20103. А владельцы Айфонов и телефонов на платформе Андроид могут перевести пожертвование через мобильное приложение.

Вы можете спасти жизнь! Помогите, пожалуйста!

Сережа Корякин, 4 года, детский церебральный паралич, требуется вертикализатор. 177 334 руб.