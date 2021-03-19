Круглый стол «Цифровые технологии в сельском хозяйстве»

Цифровые технологии в сельском хозяйстве позволяют контролировать полный цикл растениеводства и животноводства. Современное оборудование измеряет и передает параметры почвы, состояние растений, микроклимата. Беспилотники помогают анализировать посредством аэрофотосъемки ситуацию на сельхозугодьях. С помощью программных комплексов можно управлять фермами, оптимизируя их работу, лучше планировать работу, подсчитывать необходимое количество удобрений, контролировать кормление и состояние животных, прогнозировать урожайность растений. О том, какие возможности для АПК открывает цифровизация, что уже применяется в Удмуртии и есть ли меры поддержки на эти цели, обсудим на круглом столе “Ъ-Удмуртия” «Цифровые технологии в сельском хозяйстве» 31 марта в 15:00.

План мероприятия:

Как цифровые технологии применяются в АПК в Удмуртии в настоящее время? Что это дает?

Какие есть предложения на рынке ИТ для сельского хозяйства?

Аэрофотосъемка и составление карты, мониторинг, анализ почвы, интернет вещей и другие форматы

Комплексный подход в цифровизации хозяйства

Насколько Удмуртия готова к внедрению цифровых технологий в части проникновения интернета в сельской местности?

Насколько это дорого и какие преимущества дает?

Есть ли в Удмуртии специалисты, которые могут работать с такими технологиями?

Есть ли меры поддержки со стороны государства при внедрении цифровых технологий?

Какие есть возможности по получению финансирования со стороны банков на эти цели, а также приобретению оборудования в лизинг?

Какие в целом есть перспективы в Удмуртии по развитию цифровых технологий в АПК? Как это может повлиять на объемы производства?

В мероприятии примет участие заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова, ожидаются представители министерства информатизации и связи Удмуртии, ИжГСХА, Ростелекома, СберБанка, предприятий и организаций, муниципалитетов и др.

Круглый стол состоится 31 марта в 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Центр» по адресу: Ижевск, ул. Авангардная, д. 4 Б.

Трансляция с круглого стола будет вестись на страницах «Коммерсантъ-Удмуртия» во «ВКонтакте» и Facebook, а также во «ВКонтакте» портала Izhlife.

По всем вопросам просим обращаться к руководителю отдела проектов Светлане Филатовой: +7 (905) 875-80-20, +7 (3412) 945-075