В Ярославле водитель грузовика насмерть сбил пешехода

Во Фрунзенском районе Ярославля произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход, сообщили пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 18 марта в 16:35 на Костромском шоссе у дома №12.

По предварительной информации, 34-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем «МАЗ», совершил наезд на 64-летнего пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном для этого месте.

В пресс-службе уточнили, что в результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

В настоящий момент, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Дарья Сабаева