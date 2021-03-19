С осужденным бывшим вице-мэром Екатеринбурга Контеевым возобновились следственные действия

Бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев, которого в 2014 году осудили на 18 лет за получение взятки, вымогательство, подстрекательство к убийствам, вновь доставлен в столицу Урала. Информацию об этом “Ъ-Урал” подтвердили собеседники в силовых структурах и в окружении бывшего чиновника. С 2016 года он отбывает наказание в колонии Кировской области.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала, что виделась с Виктором Контеевым. По ее словам, в Екатеринбург его доставили для проведения «каких-то следственных действий». Отметим, что последние годы с Виктором Контеевым не проводили никаких следственных действий. Их суть сейчас следственные органы не раскрывают.

«Не факт, что с ним проводят какие-то реальные следственные действия. Ранее, когда его привозили для этого в Екатеринбург, он просто две недели находился в СИЗО: его не допрашивали, ничего вообще не происходило и потом его снова отправляли в колонию»,— рассказал собеседник, близкий к чиновнику.