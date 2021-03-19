У жительницы Ижевска похитили 240 тысяч рублей под предлогом компенсации

У 40-летней жительницы Ижевска похитили 240 тыс. руб. под предлогом возврата денег, ранее вложенных в инвестиционную компанию. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По словам потерпевшей, ей позвонил мужчина, который представился сотрудником фирмы во возврату денег, вложенных гражданами в различные инвестиционные компании. Ранее ижевчанка действительно вкладывала небольшую сумму в одну из инвестиционных платформ. Звонивший пообещал вернуть ей деньги в многократном размере — 6 млн руб. Для этого потерпевшей нужно было открыть счет в Сингапуре, оплатив взнос в 240 тыс. руб. Ижевчанка согласилась и взяла для этого деньги в кредит.

Затем ей снова позвонили и сообщили, что женщине нужно внести еще 800 тыс. руб., так как налоговые органы якобы заблокировали ее счет. Ей предложили оформить очередной кредит, но потерпевшая самостоятельно обратилась в налоговую, где поняла, что стала жертвой мошенников.