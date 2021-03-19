Житель Таганрога получил 11 лет колонии за попытку сбыта синтетических наркотиков

Таганрогский областной суд признал местного жителя Алексея Кузнецова в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), а также незаконное хранение растений, содержащих наркотические вещества (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Ему назначено 11 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 тыс. руб.

Суд установил, что Кузнецов в в Таганроге в котельной на территории своего дома изготовил синтетический наркотик массой около 1 кг. Он планировал сбыть вещество через интернет, но не довел преступный умысел до конца, так как был задержан. Правоохранители изъяли у него наркотик, а также растения конопли.

Наталья Шинкарева