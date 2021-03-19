В Челябинской области СК проверяет ДТП с поездом и грузовиком, в котором погиб человек

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по факту дорожного-транспортного происшествия с участием грузового поезда и КамАЗ. Водитель грузовика погиб, сообщает пресс-служба ведомства.

ДТП произошло 18 марта около 16 часов в районе железнодорожной станции Полетаево-2 Южно-Уральской железной дороги. По предварительным данным, грузовой поезд врезался в КамАЗ, когда он пересекал железнодорожные пути в неустановленном для этого месте. В результате погиб водитель автомобиля.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили сотрудников локомотивной бригады и очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.