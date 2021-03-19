Пермские энергетики «Т Плюс» применяют «слухачи» для обслуживания теплосетей

В ООО «Пермская сетевая компания» для проведения ремонтно-восстановительных работ использует современное оборудование – течеискатели, или так называемые «слухачи», закупленные за 400 тыс. рублей в конце 2020 года. С их помощью выявляется до половины всех подземных утечек, что позволяет оперативно устранять их и повышать надежность теплоснабжения потребителей.

Применение «слухачей» повышает производительность ремонтно-восстановительных бригад, значительно снижает объем раскопок, а также уменьшает время от момента диагностики дефекта до устранения повреждения.

Принцип работы течеискателя в том, что он улавливает звуковые волны, которые производит теплоноситель при повреждении теплопровода. Специалист энергокомпании фиксирует посторонние шумы и определяет место дефекта с точностью до метра. При этом сам агрегат мобильный и легкий, что позволяет обследовать протяженные участки тепловых магистралей.

«В период пика нагрузок на теплосетях выявляются утечки. Энергетики заинтересованы в максимально быстром их устранении. Для этого предприятие использует все современные приборы и технологии», – отмечает технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Гужев.

В Перми масштабная замена требуется примерно 60% квартальных сетей, на которых обнаруживается большая часть повреждений в периоды пиковых нагрузок. Средний возраст трубопроводов уже превышает 25 лет, и требуется их срочная замена. На обновление теплосетевой инфраструктуры краевой столицы направлено регуляторное соглашение между администрацией Пермского края и Пермским филиалом «Т Плюс», в рамках которого будет обеспечено дополнительное инвестирование в процесс модернизации теплосетей.