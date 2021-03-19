Пермские энергетики «Т Плюс» применяют «слухачи» для обслуживания теплосетей

В ООО «Пермская сетевая компания» для проведения ремонтно-восстановительных работ использует современное оборудование – течеискатели, или так называемые «слухачи», закупленные за 400 тыс. рублей в конце 2020 года. С их помощью выявляется до половины всех подземных утечек, что позволяет оперативно устранять их и повышать надежность теплоснабжения потребителей.
Применение «слухачей» повышает производительность ремонтно-восстановительных бригад, значительно снижает объем раскопок, а также уменьшает время от момента диагностики дефекта до устранения повреждения.
Принцип работы течеискателя в том, что он улавливает звуковые волны, которые производит теплоноситель при повреждении теплопровода. Специалист энергокомпании фиксирует посторонние шумы и определяет место дефекта с точностью до метра. При этом сам агрегат мобильный и легкий, что позволяет обследовать протяженные участки тепловых магистралей.
«В период пика нагрузок на теплосетях выявляются утечки. Энергетики заинтересованы в максимально быстром их устранении. Для этого предприятие использует все современные приборы и технологии», – отмечает технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Гужев.
В Перми масштабная замена требуется примерно 60% квартальных сетей, на которых обнаруживается большая часть повреждений в периоды пиковых нагрузок. Средний возраст трубопроводов уже превышает 25 лет, и требуется их срочная замена. На обновление теплосетевой инфраструктуры краевой столицы направлено регуляторное соглашение между администрацией Пермского края и Пермским филиалом «Т Плюс», в рамках которого будет обеспечено дополнительное инвестирование в процесс модернизации теплосетей.
Пермский филиал «Т Плюс»
Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в четырех городах Пермского края – Перми, Краснокамске, Чайковском и Березниках. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, а также гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. В контур управления Пермского филиала входят и теплоснабжающие компании: АО «Березниковская сетевая компания», ООО «ИнвестСпецПром» (г. Чайковский) и ООО «Пермская сетевая компания» – основной поставщик тепловой энергии в г. Перми. Установленная электрическая мощность филиала – 1423,1 МВт, тепловая мощность – 5854,7 Гкал/ч.
«Т Плюс»
Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года – «КЭС Холдинг») – крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тыс. юридических лиц.
Под управлением Группы «Т Плюс» находится 54 электростанции, более 400 котельных и свыше 18 тыс. км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность – 52 тыс. Гкал/ч.