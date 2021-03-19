ЦБ РФ отозвал лицензию у банка краснодарского предпринимателя Олега Макаревича Финансовую организацию подозревают в отмывании денег и непрозрачных операциях

Банк России отозвал лицензию у краснодарского ООО «ЮМК Банк». Об этом говорится на сайте регулятора.

По мнению регулятора, финансовая организация допускала неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также ЦБ утверждает, что деятельность банка была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась существенная доля кредитного портфеля. При этом более 70% учтенной на балансе кредитной организации ссудной задолженности являлась низкокачественной.

Кроме того, в ходе проверки финансовой деятельности компании Банк России выявил случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков.

В настоящее время в ООО «ЮМК Банк» назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего4 либо ликвидатора.

По данным Банка России, «ЮМК Банк» занимает 222-е место в банковской системе России. При этом финансовая организация не является участником системы страхования вкладов.

По данным СПАРК, ООО «ЮМК Банк» зарегистрировано в Краснодаре в 2009 году. Основной вид деятельности – прочее денежное посредничество. Размер капитала по итогам 2019 года составлял 2,2 млрд руб., чистая прибыль – 308,4 млн руб. Организация принадлежит структурам, связанным с бизнесменом Олегом Макаревичем. Кроме того, предпринимателю принадлежит 8% доли напрямую.

Алексей Белянин