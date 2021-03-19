Экспорт Ярославской области в Азербайджан составил $7,85 млн

В 2020 году объем экспорта предприятий Ярославской области в Азербайджан составил $7,85 млн, сообщили в департаменте регионального развития и внешнеэкономической деятельности. В сообщении отмечается, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса объем экспорта в эту страну снизился на 11%.

По данным департамента, предприятия Ярославской области отгружают в Азербайджан продукцию глубокой переработки нефти, шины, фармацевтическую продукцию, изделия из металлов и бумажную продукцию. По словам директора департамента Галины Пенягиной, Азербайджан представляет значительный интерес для экспортно-ориентированных компаний Ярославской области.

«Российские товары достаточно популярны в республике ввиду высокого качества и конкурентной цены. Важным фактором является то, что разрешительная документация, признанная в России, практически в каждой категории товаров признается в республике. Кроме того, есть направления беспошлинной торговли»,— уточнила госпожа Пенягина.

Дарья Сабаева