Миноритарий «Кокса» добился взыскания 340 млн рублей убытков с мажоритарного акционера

Арбитражный суд Кемеровской области частично удовлетворил иск миноритарного акционера кемеровского ПАО «Кокс» Виктории Казак и взыскал 338,8 млн руб. с мажоритарного акционера ПАО и руководителя его управляющей организации — ООО «Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг"» — Евгения Зубицкого. Как следует из решения арбитража, полностью исковые требования госпожи Казак в пользу «Кокса» составляли 929,5 млн руб.

Первоначально Валерия Казак как акционер с 16,03% акций «Кокса» в феврале 2019 года подала иск о взыскании с Евгения Зубицкого (53,62% акций «Кокса», на начало 2021 года — 36,62%) убытков в размере 1,98 млрд руб.

По ее мнению, убытки предприятия сформировались в связи с выплатой ответчику завышенной зарплаты за три года, по 660 млн руб. ежегодно.

В иске присутствовала оценка аудитора, что «расходы ООО "УК "ПМХ" по оплате труда Евгения Зубицкого не соответствуют размеру аналогичных выплат, характерных для сравнимых компании крупного бизнеса тои же отрасли». Это заключение было представлено в качестве доказательства наличия убытков у ПАО «Кокс», причиненных, по утверждению Виктории Казак, по вине директора ООО «УК "ПМХ"».

В июне 2019 года кемеровский арбитраж отклонил иск Виктории Казак, посчитав, что не представлено доказательств причиненных ПАО «Кокс» убытков, а сама госпожа Казак не имеет права на предъявление иска, поскольку ответчик получал зарплату в ООО «УК "ПМХ"», участником которого она не является. Апелляционная инстанция подтвердила законность этого решения, однако, в июне 2020 года арбитражный суд Западно-Сибирского округа удовлетворил кассационную жалобу Виктории Казак и направил дело в кемеровский суд на повторное рассмотрение, которое закончилось в пользу заявителя.

Игорь Лавренков, Кемерово