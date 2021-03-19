На Ямале сняли ограничение числа гостей на церемониях бракосочетания

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) сняли ограничение числа присутствующих на церемонии регистрации брака в ЗАГСе, сообщили в окружном оперштабе. Напомним, с ноября прошлого года на церемониях бракосочетания могли присутствовать не более десяти человек, включая молодоженов, сотрудника ЗАГСа, фотографа и оператора.

Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 31 марта. Жители региона старше 65 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать режим самоизоляции. Эта мера не распространяется на тех, у кого есть сертификат о прививки или справка о наличии антител. С начала пандемии на Ямале коронавирус подтвердился у 37 677 жителей округа. Из них более 36 тыс. человек выздоровели, еще 404 — скончались.