В Астраханской области муниципальный чиновник обвиняется в превышении полномочий

Прокуратура Астраханской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении старшего специалиста управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации МО «Красноярский район». Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в облпрокуратуре.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый подписывал акты о приемке выполненных работ в рамках исполнения муниципального контракта, условиями которого являлся отлов, содержание и возврат в прежние места обитания бездомных животных. Сумма невыполненных объемов работ якобы составила более 1 млн руб.

Уголовное дело направили для рассмотрения в Красноярский районный суд области.

Мария Шахрай