19 марта, пятница
Войти в профиль
Саратов. Средняя Волга

Коротко

Новости

все новости

Пресс-релиз

В Астраханской области муниципальный чиновник обвиняется в превышении полномочий

Прокуратура Астраханской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении старшего специалиста управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации МО «Красноярский район». Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в облпрокуратуре.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый подписывал акты о приемке выполненных работ в рамках исполнения муниципального контракта, условиями которого являлся отлов, содержание и возврат в прежние места обитания бездомных животных. Сумма невыполненных объемов работ якобы составила более 1 млн руб.

Уголовное дело направили для рассмотрения в Красноярский районный суд области.

Мария Шахрай


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

Реклама

Мероприятие

Пресс-релиз

Реклама

Профиль пользователя