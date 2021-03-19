В Удмуртии выдали бесплатные лекарства на 582,5 млн рублей за 2020 год

За 2020 год 84 тыс. пациентов Удмуртии получили льготные лекарства на сумму 582,55 млн руб. за счет регионального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

«52 пациента, страдающих орфанными заболеваниями, получили жизненно необходимые препараты на сумму 111,7 млн. руб. Впервые в 2020 году были централизованно закуплены лекарственные препараты для обеспечения региональных льготополучателей, страдающих бронхиальной астмой, эпилепсией, ревматологическими заболеваниями, бесплатные лекарственные препараты на 4,1 млн. руб. для 3 тыс. детей в возрасте с 3 до 6,5 лет из малообеспеченных семей»,— говорится в сообщении.