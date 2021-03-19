В ХМАО 81 новый случай COVID-19

За сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) зарегистрирован 81 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в окружном оперативном штабе. С начала пандемии в регионе зафиксировано 53 240 случаев COVID-19, при этом 51 652 человека уже выздоровели, 776 — скончались.

Среди госпитализированных пациентов 51 человек находится в тяжелом состоянии, 25 пациентов на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 5 408 человек, сняты с наблюдения – 198 901.

Большинство заболевших зафиксировано в Ханты-Манскийске, где за сутки COVID-19 заразились 20 человек. В Сургуте коронавирус выявили у 15 человека, в Урае — у семи. На момент выявления 64 человека переносили заболевание с симптомами ОРВИ, у 16 пациентов диагностирована пневмония, один заболевший переносил коронавирус в бессимптомной форме.