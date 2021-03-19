19 марта, пятница
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Ижевск. Удмуртия

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У предпринимателя из Ижевска изъяли более 175 килограмм опасных мясопродуктов

Специалисты управления Россельхознадзора по Удмуртии и Кировской области обнаружили 175 кг небезопасной колбасы, пельменей и других мясопродуктов у предпринимателя из Ижевска. У бизнесмена насчитывается 48 продуктовых магазинов по всему городу, отметили в ведомстве. В настоящее время вся опасная продукция изъята.

Установлено, что мясопродукты хранились без ветеринарных сопроводительных документов, решается вопрос об их уничтожении или утилизации. В отношении нарушителя возбуждено административное производство.

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