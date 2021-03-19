Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет отменили в Алтайском крае

В Алтайском крае отменили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Соответствующие изменения в указ губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба правительства региона в Telegram.

Кроме того, снята ограничения по времени для организации и проведения, досуговых мероприятий. Уточняется, что ранее организациям было запрещено предоставлять развлекательные услуги с 23:00 до 6:00.

По данным местного оперативного штаба, в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 45,8 тыс. жителей (+ 112 за сутки), выздоровели около 41 тыс. пациентов (+112) человек, умерли 2,5 тыс. человек (+13).

Екатерина Лукашевич