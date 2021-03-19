СК возбудил дело против пластического хирурга из-за смерти пациентки

В Челябинской области сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении пластического хирурга коммерческого медицинского центра после смерти пациентки.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, по версии следствия, в ноябре 2020 года хирург провела пластическую операцию жительнице Сургута, после которой состояние здоровья пациентки ухудшилось. Вскоре она скончалась. Согласно заключению эксперта, причиной смерти явились обширные некрозы тканей, возникшие после осложнений от операции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование дела контролирует руководство следственного управления.