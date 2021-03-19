В Ярославской области начали стоить очистные за 136 млн рублей

В селе Новый Некоуз Ярославской области в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» началось строительство очистных сооружений, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Стоимость контракта составляет 136 млн руб.

В пресс-службе уточнили, что в настоящий момент специалисты подрядной организации расчистили выделенный под объект земельный участок от кустарников и деревьев. На объекте частично выполнена вертикальная планировка территории, установлено временное ограждение, готовится котлован под фундамент.

По данным пресс-службы, проектом предусмотрено строительство очистных сооружений блочно-модульного типа. Хозяйственно-бытовые стоки в подобных сооружениях очищаются в несколько этапов. Строительные работы планируется завершить в 2022 году.

«Будут применены технологии, обеспечивающие очистку стоков до нормативных показателей. Проектная мощность у нового объекта высокая – 700 кубометров в сутки»,— отметил заместитель председателя регионального правительства Виктор Неженец, уточнив, что к сетям можно будет подключить здания социальной сферы, а также домовладения, где проживают около 3.6 тыс. человек.

Дарья Сабаева