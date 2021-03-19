Система энергоменеджмента ОАО «Удмуртнефть» соответствует международному и российскому стандартам

В «Удмуртнефти» в дистанционном формате прошел энергоаудит. Аудитор оценивал деятельность предприятия в сфере энергосбережения за прошедший год.

«В прошлом году введена и сейчас успешно функционирует автоматизированная система учета и контроля технологических параметров на объектах поддержания пластового давления и механизированном фонде добывающих скважин. Идет планомерная замена установок электроцентробежных насосов с учетом энергоэффективного дизайна и технико-экономического обоснования. В корпоративной системе внедрены модули "Энергоэффективность ППД" и "Энергоэффективность ЭЦН". Их использование позволяет контролировать потребление электроэнергии и изменение энергоэффективности в режиме реального времени, выявлять потенциал экономии энергоресурсов, оперативно реагировать и разрабатывать корректирующие мероприятия»,— отметил руководитель группы по повышению энергоэффективности и энергосбережению ОАО «Удмуртнефть» Рустам Даутов.

Одним из ключевых в 2020 году стал проект на КНС-1 Киенгопского месторождения. Там реализованы мероприятия по разделению закачки воды для системы поддержания пластового давления и утилизации в систему поглощения. За счет этого удалось сэкономить 3042 тыс. кВтч или более 12 млн руб.

Система энергоменеджмента в ОАО «Удмуртнефть функционирует с 2014 года. С каждым годом система совершенствуется, внедряются новые технологии и улучшаются производственные процессы. В 2020 году достигнуто снижение энергопотребления на 44,5 млн кВтч, что позволило сэкономить 182,7 млн руб.