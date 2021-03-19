В Добрянском районе при пожаре погибли четыре человека

СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели семьи при пожаре в частном доме в Добрянском районе. Жертвами стали в том числе и двое детей. Об этом сообщает сайт ведомства.

Трагедия произошла сегодня ночью. Пожар возник в деревянном двухквартирном доме, расположенном в селе Перемское Добрянского городского округа. В ходе тушения огня сотрудники МЧС обнаружили тела мужчины 1990 года рождения, женщины 1993 года рождения и их двоих детей, 2017 и 2020 годов рождения, с признаками воздействия открытого пламени.

При осмотре тел на месте, проведенном следователем СКР, следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено. В настоящее время проведен осмотр места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники, назначены необходимые судебные экспертизы для установления причины смерти погибших и случившегося пожара. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии.