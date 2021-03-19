Еще 85 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

В Удмуртии выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердили у девяти детей до 14 лет и 18 человек старше 65 лет, сообщает оперштаб региона.

В целом среди заболевших 26 жителей Ижевска, 11 граждан из Шарканского района, девять — из Глазова, семь — из Воткинска, шесть — из Сарапула, по четыре — из Киясовского, Увинского и Якшур-Бодьинского районов, по три — из Глазовского, Игринского, Каракулинского и Сарапульского районов, по одному — из Кизнерского и Юкаменского районов. При этом 75 пациентов вылечились от COVID-19.

Так, за все время в Удмуртии подтвердили 29 766 случаев заражения коронавирусом. Из них 368 закончились летальным исходом, 26 383 человека выздоровели, остальные продолжают лечение, 105 инфицированных находятся в тяжелом состоянии.