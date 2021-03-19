В «Девелопмент-Юг» раскрыли механизм передачи участка под гипермаркет «Леруа Мерлен»

Гендиректор пермского филиала «Девелопмент-Юг» Алексей Скрипкин рассказал о механизме передачи участка на Иве под строительство второго гипермаркета «Леруа Мерлен». По словам Алексея Скрипкина, по договору комплексного освоения территории Ивы девелопер может отказаться от части земельных участков в микрорайоне, если они не используются в хозяйственном обороте организации. Разрабатывается документация по планировке территории, которую утверждает администрация. Формируются участки и определяется вид их разрешенного использования. «На части участка в 18 га, который находится у нас в аренде, по решению застройщика произведено межевание. Сформирован один участок под «Леруа Мерлен» площадью 5 га. Один участок – 1,2 га – сформировали под строительство ледовой арены. Оставшуюся землю размежевали под улично-дорожную сеть и строительство многоквартирных домов», - рассказал господин Скрипкин.

Краевое минимущества утвердит проект межевания территории, земельные участки поставят на кадастровый учет, в последующем «Девелопмент-Югу» передадут только те земли, где будут возведены дома и объекты социнфраструктуры. «Другой участок останется в муниципальной собственности и будет передан на каком-то праве через закон Пермского края непосредственно этим инвесторам», - добавил господин Скрипкин.

Напомним, краевые власти и компания «Леруа Мерлен» решили, что второй гипермаркет стройматериалов построят на Иве, где «Девелопмент-Юг» ведет комплексное освоение территории. Ранее этой площадке предполагалось разместить торговый центр IKEA, но проект так и не реализовали.

Французская сеть «Леруа Мерлен», основанная в 1923 году, насчитывает 104 магазина в 60 городах России. В супермаркетах продаются стройматериалы, электротовары, инструменты, мебель, декор и прочее. Первый гипермаркет «Леруа Мерлен» в Перми открылся в декабре 2017 года в первой очереди ТРЦ «Планета» (шоссе Космонавтов, 164б).