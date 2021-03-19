Прокуратура внесла представление гендиректору «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» за нарушение хранения отходов

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура внесла представление генеральному директору ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в связи с незаконным хранением компанией отходов бурения в шламовом амбаре. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее надзорное ведомство установило, что организацией осуществлено незаконное хранение отходов бурения в шламовом амбаре, расположенном в районе поисково-оценочной скважины №3П Варейского лицензионного участка Тазовского района.

Прокурор также направил иск в суд о возложении на предприятие обязанности освободить шламовый амбар от бурового шлама и провести рекультивацию земельного участка. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

В данный момент шламовый амбар освобожден, рекультивированный земельный участок передан администрации Тазовского района.