Суд Красноярска рассмотрит дело о махинациях с муниципальным имуществом на 60 млн рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила на рассмотрение Железнодорожного райсуда Красноярска дело о хищении муниципального имущества. Как указывается в деле, в 2013 году трое участников преступной группы, официально работающие риэлторами, получили информацию об отсутствии зарегистрированного права собственности на нежилое помещение площадью более 1,5 тыс. кв. м стоимостью свыше 61 млн руб.

По липовым правоустанавливающим документа они продали его за 5,5 млн руб.

Следственные органы завели уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как рассказали в краевой прокуратуре, похищенное имущество было возвращено в муниципальную собственность в судебном порядке по иску мэрии Красноярска.

По данным источников “Ъ-Сибирь” в силовых ведомствах, одной из обвиняемых по делу проходит племянница известного предпринимателя Анатолия Быкова. Он обвиняется в тяжких преступлениях, в том числе организации убийств, создании преступного сообщества, и с мая 2020 года находится в СИЗО Красноярска.

Коллегию присяжных по делу Анатолия Быкова сформируют из 150 кандидатов. Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «Присяжных берут в дело».

Илья Николаев