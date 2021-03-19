Краснодарский край включили в число самых аварийных регионов РФ

Краснодарский край вошел в число самых аварийных регионов России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные компании «Тинькофф страхование».

Кубань заняла третье место среди субъектов, водители в которых чаще всего попадают в аварии. По данным страховщиков, лидерами по этому показателю стали Красноярский край и Мурманская область.

«Здесь в ДТП за последние два года попадала треть всех застрахованных водителей. В остальных регионах, оказавшихся в рейтинге, по поводу ДТП в страховую компанию обращается практически четверть автовладельцев»,- говорится в комментарии к исследованию.

Самые аккуратные водители, по данным составителей рейтинга живут в Воронежской, Самарской, и Белгородской областях. Однако в целом по России за последние четыре года количество обращений по ДТП в «Тинькофф Страхование» возросло втрое, отмечают в страховой компании.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее в марте 2021 года Краснодар занял восьмое место в рейтинге городов с самыми вежливыми водителями. Так, краснодарские водители оценили вежливость на дорогах выше среднего – на 3,2 балла из 5. Пешеходы немного ниже – на 2,9 балла.

Алексей Белянин