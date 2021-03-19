Законодательное собрание Пермского края поддержало предложенную главой реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Романом Водяновым поправку о расширении перечня отраслей, которым в этом году будут предоставлены льготные ставки по УСН. Помимо предприятий общепита и непродовольственной торговли льготы получат организации, занятые в туризме и отдыхе. По мнению инициатора поправки, несмотря на то что данная мера несколько снизит доходы регионального бюджета, она сейчас крайне необходима для сохранения предпринимательской активности.

Депутаты краевого парламента приняли поправку в региональное законодательство, расширяющую перечень предприятий, которые в этом году будут платить налоги по пониженной ставке, как наиболее пострадавшие от новой коронавирусной инфекции. В этот список будут добавлены учреждения гостиничного бизнеса, турагентства, а также организации, оказывающие услуги в сфере отдыха и развлечений.

Инициатором поправки выступил советник губернатора Пермского края, председатель регионального отделения общественной организации малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ» Роман Водянов.

По его мнению, это крайне необходимая мера поддержки, которую сегодня правительство и депутатский корпус могут оказать малому бизнесу. Глава реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» отметил, что в организацию поступало множество обращений с просьбой оказать поддержку, и большая часть таких заявлений была от предпринимателей из сферы туризма и отдыха. «Эти отрасли, к сожалению, максимально пострадали от коронавируса. Люди не имели возможности работать почти год. Досуговые и развлекательные учреждения закрылись самыми первыми, и самыми последними, только в феврале 2021 года, смогли возобновить свою работу», – говорит Роман Водянов.

Напомним, в начале февраля губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в законодательное собрание законопроект, продлевающий льготы по упрощенной системе налогообложения (УСН) до конца 2021 года. Проектом предлагалось установить минимальные льготные ставки по УСН: 1% (по доходам) и 5% (доходы минус расходы) для предприятий непродовольственной торговли и общепита. Согласно финансово-экономическому обоснованию, в результате предоставления льгот этим сферам краевой бюджет недополучит 742 млн руб. Между первым и вторым чтением законопроекта Роман Водянов внес поправку о расширении перечня отраслей, которым будет оказана поддержка.

Благодаря этой поправке платить налоги по сниженной ставке смогут около 1,5 тыс. малых предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, в которых занято более 3,6 тыс. работников. «Думаю, что принятое решение хотя бы частично поможет облегчить ситуацию, в которой оказались сегодня предприниматели, поможет им быстрее вернуться в рабочее русло. Это особенно важно для населенных пунктов, отдаленных от Перми, где с занятостью и доходами и без коронавируса дела обстояли не так успешно, как хотелось бы», – поясняет Роман Водянов. – Конечно, для бюджета края это означает некоторое снижение доходов, которое специалисты оценили в 144,3 млн рублей. Но, думаю, приняв такое решение, мы сделали более ценное дело – дали возможность восстановить предпринимательскую активность, сохранить рабочие места».