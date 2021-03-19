Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу организаторов нарколаборатории

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей Перми, организовавших лабораторию по производству наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, четыре жителя Перми в начале 2019 года организовали нарколабораторию, в которой планировали незаконное производство крупных партий синтетических наркотиков. Оборудование и компоненты для производства наркотиков были размещены в селе Култаево. В декабре деятельность лаборатории пресекли сотрудники УФСБ по Пермскому краю. В ходе обыска дома было изъято оборудование для производства наркотиков, стоимость которого оценена в 1,5 млн руб., а также приготовленное к сбыту наркотическое вещество массой около 1 кг.

Уголовное дело будет рассматривать Пермский краевой суд.