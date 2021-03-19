На Урале ожидается потепление до +5 градусов и сильный снег

С 19 по 21 марта в Свердловской области прогнозируются потепление до +5° и сильный снег. По данным уральского Гидрометцентра, днем 19 марта температура воздуха составит 0°…+5°. Ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В субботу, 20 марта, температура воздуха ночью составит -3°…-8°, на крайнем севере похолодает до -13°. Днем в регионе ожидается -4°…+1°. Местами прогнозируется сильный снег. Ветер северный 4-9 м/с.

В воскресенье, 21 марта, ночью температура воздуха в регионе достигнет -4°…-9°, на крайнем севере до -13°. Днем температура воздуха составит -3°…+2°. Ожидается небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с.

В Екатеринбурге 19 марта температура воздуха днем составит 0°…+2°. В субботу ночью ожидается -3°…-5°, днем — около 0°. В воскресенье температура воздуха ночью составит -5°…-7°, днем — -2°…0°.