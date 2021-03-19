В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело с ущербом бюджету в более 600 млн рублей

Следственное управление СКР по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по факту неправомерных действий краевых чиновников. Речь идет о заключении госконтрактов на ремонт аэропорта в поселке Чара Забайкальского края и на строительство пожарных депо.

Как установило следствие, в декабре 2020 года постановлением губернатора края Александра Осипова в связи с аварийным состоянием взлетно-посадочной полосы аэропорта, расположенного в Чаре, был введен режим чрезвычайной ситуации. «Для исправления ситуации был заключен государственный контракт, в который, по мнению следователей, неправомерно был включен ремонт не только аварийного объекта — взлетно-посадочной полосы — но и здания аэропорта»,— говорится в сообщении ведомства. Общая сумма госконтракта составила более 2 млрд руб., из которых 600 млн были перечислены фирме-исполнителю сразу в виде аванса.

«В результате неправомерных действий должностных лиц министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, а также ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края, которые явно превысили свои должностные полномочия, включив в предмет контракта работы, не связанные с угрозой обеспечения безопасности полетов и перевозки пассажиров, бюджету края причинен ущерб в сумме 612 млн руб.»,— сообщает региональное СУ СКР.

Еще одно уголовное дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий и также касается госконтракта на строительство пожарных депо в Забайкальском крае. В 2020 году регион получил из федерального бюджета 200 млн руб. на ликвидацию последствий природных пожаров и строительство депо в трех районах края. Подрядчик был определен по результатам аукциона и должен был за 91 млн руб. приобрести и смонтировать здания. «Неустановленные должностные лица департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края превысили свои должностные полномочия и неправомерно добились расторжения государственного контракта с фирмой, победившей на аукционе. Как полагает следствие, воспользовавшись режимом повышенной готовности, позволяющим обходить обязательные конкурсные процедуры, они заключили госконтракт на строительство депо с другой фирмой, увеличив при этом его сумму до 124 млн руб.»,— говорится в сообщении регионального упарвления СКР. Ущерб оценивается в 32,8 млн руб.

Екатерина Еременко, Иркутск