Белгородский производитель яиц агрофирма «Русь» увеличил финпоказатели

АО «Агрофирма "Русь"» (Белгородская область, производитель куриного яйца) в 2020 году нарастило финпоказатели, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Выручка общества от продаж увеличилась с 936 до 988 млн руб., чистая прибыль — с 52,4 до 52,7 млн руб. Кредиторская задолженность АО «Агрофирма "Русь"» за 2020 год уменьшилась со 124 до 119 млн руб., дебиторская — увеличилась со 179 до 237 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, АО «Агрофирма "Русь"» зарегистрировано в 1998 году на базе птицефабрики, образованной в 1965 году при колхозе в Корочанском районе Белгородской области. 100% долей принадлежит физлицам, чьи имена не раскрываются. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. Гендиректор — Игорь Закотенко.

Мария Старикова