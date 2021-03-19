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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ   |  купить фото

Ограничения для пожилых из-за COVID-19 в Орловской области могут снять после прививки

Вчера в ходе заседания орловского регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом губернатор Андрей Клычков предложил рассмотреть вопрос о частичном снятии ограничений для пожилых людей, которые вакцинировались от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области. Глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Румянцев предложение поддержал, и теперь этот вопрос детально рассмотрят на следующем заседании оперштаба через неделю.

Отметим, что с конца февраля до конца марта в регионе действует самоизоляция для людей старше 65 лет. Электронный больничный еще с апреля прошлого года дистанционно предоставляется тем, кто не перешел на дистанционную работу и не находятся в отпуске. Получившие листок трудоспособности обязаны соблюдать карантинный режим дома. «Нарушение самоизоляции влечет административную и уголовную ответственность»,— отметили в правительстве региона.

Валерия Розбот


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