Воронежская область нарастила железнодорожную погрузку на 9%

В феврале 2020 года погрузка со станций Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал РЖД) в Воронежской области увеличилась на 9% по сравнению с февралем 2021-го и составила 958,4 тыс. т. Такие данные приводит пресс-служба ЮВЖД. С начала 2021 года в регионе погружено свыше 2 млн т грузов, что на 4,2% больше уровня января-февраля 2020-го.

Больше половины всего объема погруженного пришлось на строительные грузы (549 тыс. т, +5,9% к февралю 2020-го), при этом свыше 90% продукции (щебень и отсев) было отправлено по железной дороге со станции Павловск-Воронежский. Неподалеку от нее работает один из крупнейших в России производителей гранитного щебня «Павловск неруд» (входит в Национальную нерудную компанию).

Кроме того, по сравнению с февралем 2020-го увеличилась погрузка цемента (3,3 тыс. т, +24,5%), зерна (63,3 тыс. т, рост в 1,8 раза), сахара (23,5 тыс. т, +11,5%).

Валерия Розбот