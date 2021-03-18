«Парма» потерпела третье поражение подряд

БК «Парма» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ крупно уступил в Краснодаре местному БК «Локомотив-Кубань». Встреча завершилась со счетом 85:68 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком матча стал форвард пермской команды Эйгирдас Жукаускас, набравший 32 очка.

Для «Локо» победа стал 4-й подряд, команда идет 4-й в турнирной таблице. У «Пармы» третье поражения кряду и 9-е место.

Следующий поединок в чемпионате Лиге подопечные Казиса Максвитиса проведут в Астане 29 марта. 23-25 марта пермская команда сыграет в Болгарии матчи Кубка Европы ФИБА.