Не коллеги адвокатам

Адвокатская палата Башкирии разработала законопроект, который вводит штрафы за использование термина «адвокат» лицами, которые не имеют соответствующего статуса. Хотя ответственность за это уже предусматривается в КоАП РФ, башкирские адвокаты хотят прописать в законе более конкретную формулировку с указанием запрета такой деятельности «в любых целях», чтобы нарушителям не удавалось уходить от наказания. Максимальные штрафы для недобросовестных юристов предлагается установить до 800 тыс. руб. Опрошенные юристы и адвокаты по-разному оценили инициативу.

Адвокатская палата Башкирии (АП РБ) направила в Курултай республики законопроект об установлении дополнительной ответственности за использование терминов «адвокат», «адвокатская деятельность», «адвокатура», «адвокатская палата», «адвокатское образование», «юридическая консультация» в наименованиях организаций и общественных объединений лицами, которые не имеют адвокатского статуса. Предлагается дополнить статью 14.3 «Нарушение законодательства о рекламе» КоАП РФ еще одним пунктом: административные штрафы для должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 300 тыс. до 800 тыс. руб.

Инициатива внесена в Курултай первым вице-президентом АП РБ, депутатом Булатом Юмадиловым и поступила в комитет по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что использовать в наименовании любые производные от слова «адвокат» могут только лица, зарегистрированные в адвокатских палатах в качестве адвокатов, имеющие адвокатский статус и удостоверение. «Некоторые юристы, не имеющие адвокатского статуса, тем не менее называют себя адвокатами и рекламируют свои конторы как адвокатские образования»,— говорится в законопроекте.

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» предусматривает, что использование термина «адвокат» и его производных допускается только адвокатами, а КоАП РФ содержит санкции за это нарушение: штраф для физлиц составляет 2–2,5 тыс. руб., для должностных лиц — 4–20 тыс. руб., для юрлиц — 100–500 тыс. руб. «Однако санкция достаточно размытая, и части нарушителей удается уйти от ответственности»,— указывают авторы законопроекта. Кроме того, эта норма не является «достаточной мерой воздействия» для большинства юристов и не защищает адвокатов от злоупотреблений со стороны организаций и общественных объединений, считают в АП РБ.

Ужесточение наказания разработчики также объясняют «повышенной общественной опасностью», созданием фирм с названиями, «которые фактически подрывают авторитет адвокатуры и государства в целом». По мнению инициаторов законопроекта, юристы без адвокатского статуса используют наработанную адвокатским сообществом репутацию и авторитет и добиваются «расположения доверчивых граждан, получая таким образом преимущество перед своими конкурентами на рынке юридических услуг». «Очень часто человек, доверяя такой рекламе, не получает должной юридической помощи»,— указывают в Адвокатской палате.

В пресс-службе АП РБ со ссылкой на письмо депутата Гульнары Бикбулатовой сообщили, что законопроект одобрен региональным парламентом и направлен на рассмотрение в Совет законодателей при Федеральном собрании России.

Впрочем, вчера в пресс-службе Курултая „Ъ“ пояснили, что законопроект на комитете еще не рассматривался и в Совет законодателей не направлялся. Гульнара Бикбулатова призналась, что не помнит о такой инициативе. Председатель комитета по госстроительству Владимир Нагорный подтвердил, что законодательное предложение получено и, возможно, будет рассмотрено весной.

По мнению адвоката Рамиля Гизатуллина, законопроект актуален и направлен на защиту граждан от недобросовестных юристов. «В понимании наших клиентов иногда теряется грань между адвокатом и юристом. Квалифицированный юрист никогда не будет прибегать к такой уловке и позиционировать себя адвокатом»,— прокомментировал господин Гизатуллин.

Юрист Александр Войцех, восстановивший адвокатский статус в суде (решение не вступило в силу.— „Ъ“), считает, что законопроект нужен в целях защиты от недобросовестной конкуренции. «УФАС регулярно обнаруживает такие нарушения, вносит предписания, но они далеко не всегда исполняются. Однако и самой адвокатуре надо следить за сохранением своего авторитета. Наша адвокатура так себя дискредитировала, что никакие юристы, называющие себя „адвокатами“, уже не могут нанести больший вред»,— прокомментировал господин Войцех.

Юрист Виталий Буркин, лишенный статуса адвоката, считает законопроект излишним, так как в стране уже действует ответственность за неправомерное позиционирование себя адвокатами. По мнению юриста, норма, если будет принята, будет направлена на борьбу с «неугодными» палате юристами. «Например, я веду свой телеграм-канал „Строптивый адвокат“. Это будет считаться нарушением, хотя я не рекламирую адвокатские услуги»,— заявил господин Буркин.

Влада Шипилова