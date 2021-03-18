Суд отказал правозащитнику в восстановлении на конкурсе на пост главы Перми

Свердловский районный суд Перми отказал правозащитнику Денису Галицкому в восстановлении в качестве кандидата на конкурсе по отбору главы Перми. Об этом сообщил сам господин Галицкий на своей странице в Facebook.

Ранее конкурсная комиссия исключила Дениса Галицкого из числа кандидатов на пост главы Перми, так как общественник не представил согласие на обработку персональных данных.

Сам господин Галицкий считает отказ комиссии незаконным, потому что ранее раскрыл свои персональные данные для неограниченного круга лиц. Следовательно, право обрабатывать персональные данные истца у комиссии было. С решением Свердловского суда Денис Галицкий не согласен и намерен обжаловать его.