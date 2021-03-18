Группа «Таттелеком» увеличила прибыль почти втрое

Группа компаний «Таттелеком», в которую входит оператор связи ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ» (бренд «Летай»), по итогам 2020 года получила более 1,6 млрд руб. чистой прибыли. Это в 2,7 раза больше результата 2019 года (602,9 млн руб.).

Согласно сообщению пресс-службы, весь объем прибыли группы обеспечило ПАО «Таттелеком». При этом ООО «ТМТ» получило убыток в сумме 14,2 млн руб. (годом ранее убыток составлял 349,8 млн руб.).

Выручка группы выросла на 4 % — почти до 10,1 млрд руб. В том числе ПАО «Таттелеком» увеличило ее на 1,6 % – до 8,3 млрд руб., ООО «ТМТ» — на 20 %, до 2,05 млрд руб.

Генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов объяснил динамику «реинжинирингом бизнес-процессов», в том числе в системе закупок.

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"