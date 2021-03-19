Торговый центр на 2-й Шоссейной будет снесен

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 15 марта рассмотрел жалобу предпринимателя Сергея Гришкина на решение краевого арбитражного суда касательно торгового центра на ул. 2-й Шоссейной. В конце декабря 2020 года первая инстанция удовлетворила иск администрации Дзержинского района, признала ТЦ самовольной постройкой и постановила снести его в течение двух месяцев. Апелляция оставила решение первой инстанции без изменений, жалобу истца — без удовлетворения. Таким образом, объект должен быть снесен.

Напомним, судебный процесс по ТЦ на ул. 2-й Шоссейной длится с конца 2017 года. Само спорное здание было построено в начале 2000-х. В 2009 году ИП Андрей Козлов, арендовавший земельный участок у РЖД, сначала получил разрешение на строительство, затем разрешение на ввод его в эксплуатацию. На основании последнего было оформлено право собственности на этот объект недвижимости. Позже здание оказалось в собственности господина Гришкина, который получил также в субаренду участок под ним.

Городские власти заявили, что муниципалитет разрешение на строительство и эксплуатацию здания не выдавал. В ходе процесса была проведена экспертиза подписи разрешения, которая фактически подтвердила версию городских властей о фальсификации документа: подпись не принадлежит тогдашнему начальнику департамента планирования и развития территории Перми Татьяне Самойленко. Сам господин Гришкин заявлял, что здание не является самовольной постройкой, соответствует граднормам и правилам, его размещение не противоречит разрешенному использованию земельного участка.

Несмотря на наличие экспертиз, изначально краевой арбитражный суд отказал администрации в признании объекта самовольной постройкой и указал, что здание было зарегистрировано в 2011 году, а иск подан спустя шесть лет. В конце декабря 2019 года ДГА подал кассационную жалобу в арбитражный суд Уральского федерального округа, который отменил решения нижестоящих судов, установив, что они не дали обоснованную оценку ряду обстоятельств. В марте краевой арбитражный суд постановил провести дополнительную инженерно-техническую экспертизу торгового центра. На время ее проведения рассмотрение дела было приостановлено.