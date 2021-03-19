Новый начальник городского департамента культуры выйдет на работу на следующей неделе

Новый начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Василий Головин приступит к исполнению своих обязанностей с 23 марта. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, предыдущий начальник департамента культуры и молодежной политики Елена Неганова в конце декабря 2020 года покинула городскую администрацию и перешла на должность руководителя Центра спортивной подготовки (ЦСП) Пермского края. Она сменила Петра Перминова, руководившего ЦСП с 2017 года. Обязанности начальника департамента культуры временно исполняла замруководителя департамента по экономической деятельности Ирина Стрелкова.

На пост главы департамента, помимо господина Головина, рассматривалось еще несколько кандидатов. Это директор Центрального выставочного зала и городского центра охраны памятников Марина Фельдблюм, начальник департамента общественных проектов администрации губернатора Евгений Хузин и председатель Пермской краевой организации Российского профсоюза работников культуры Алексей Толстиков. Кроме того, своих кандидатов предлагали директор фонда поддержки культурных проектов «Новая коллекция» Надежда Агишева и новый советник губернатора по вопросам культуры и искусства Эльмира Щербакова.

Ранее Василий Головин возглавлял МАУК «Пермский городской дворец культуры имени С. М. Кирова». С июня 2020 года занимал должность заместителя министра культуры Пермского края.